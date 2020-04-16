Роспотребнадзор потребовал закрыть алтайские храмы до мая

Новости 16.04.2020 17:20 274

В распоряжении «Политсибру» оказалось предписание Роспотребнадзора о недопущении массовых мероприятий в храмах и на прилегающей территории, адресованное митрополиту барнаульскому и алтайскому Сергию.

Согласно документу, с 17 апреля гражданам запрещено посещение территорий, зданий, строений и сооружений, принадлежащих или подведомственных Алтайской митрополии. Исключение составляют лишь те лица, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий». К таковым, помимо священнослужителей, относятся: певчие, пономари, чтецы, а также храмовый персонал – охрана, уборщики и т. д.

Кроме того, в храм будут допущены сотрудники телевидения. По словам главный продюсера, главный редактора "Катунь 24" Максима Милосердова, трансляция праздничного богослужения из храма имени св. Дмитрия Ростовского начнется в 23:30 в субботу (17 апреля) и продлится до 2:30 воскресения.

#окнаПасхи

Журнал «Фома», главным редактором которого является председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, предложил верующим в пасхальную ночь с субботы на воскресенье, в полночь зажечь дома лампаду или закрытую лампу со свечой, какую носят обычно на пасхальный Крестный ход, и аккуратно поставить ее на окно. Акция получила название «Окна Пасхи».