Роспотребнадзор потребовал закрыть алтайские храмы до мая

В распоряжении «Политсибру» оказалось предписание Роспотребнадзора о недопущении массовых мероприятий в храмах и на прилегающей территории, адресованное митрополиту барнаульскому и алтайскому Сергию.
Согласно документу, с 17 апреля гражданам запрещено посещение территорий, зданий, строений и сооружений, принадлежащих или подведомственных Алтайской митрополии. Исключение составляют лишь те лица, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий». К таковым, помимо священнослужителей, относятся: певчие, пономари, чтецы, а также храмовый персонал – охрана, уборщики и т. д.
Кроме того, в храм будут допущены сотрудники телевидения. По словам главный продюсера, главный редактора "Катунь 24" Максима Милосердова, трансляция праздничного богослужения из храма имени св. Дмитрия Ростовского начнется в 23:30 в субботу (17 апреля) и продлится до 2:30 воскресения.
Журнал «Фома», главным редактором которого является председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, предложил верующим в пасхальную ночь с субботы на воскресенье, в полночь зажечь дома лампаду или закрытую лампу со свечой, какую носят обычно на пасхальный Крестный ход, и аккуратно поставить ее на окно. Акция получила название «Окна Пасхи».
«Наша акция - не замена богослужения! Конечно, ничто не может быть для верующих важнее участия в Таинствах, пребывания в храме. И то, что, далеко не все смогут прийти на службу в этот великий Праздник – серьёзное переживание. Для многих важно то чувство сопричастности, братства во Христе, которое нам дарит Крестный ход как начало Пасхальной службы. И наша акция -– дополнительная, малая возможность поделиться своей радостью Светлого Христова Воскресения Даже будучи разделены, мы остаемся единой Соборной Церковью Христовой, и наша акция ещё одно напоминание об этом. Тех же, кто окажется в храме, мы с особенной радостью просим, чтобы помолились о своих братьях и сестрах, по разным причинам лишённых возможности собраться вместе», – гласит обращение организаторов акции к прихожанам РПЦ.