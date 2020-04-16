Отключиться от отопления в Барнауле можно в заявительном порядке

Новости 16.04.2020 18:30 74

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в Барнаул придет потепление, температура воздуха будет доходить до +22...+25 °С. Однако после этого вновь ожидается похолодание. В связи с этим отопительный сезон для всего города завершать не планируется. Но жители могут отключать отопление в своих домах в заявительном порядке — до следующего отопительного сезона или до возвращения холодов.

Для того чтобы отключить отопление на период краткосрочного потепления и иметь возможность вновь подключиться к ресурсу, нужно направить телефонограмму в Барнаульскую теплосетевую компанию — теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании.

Если вы живете в многоквартирном доме, то обращение энергетикам должны направить специалисты управляющей компании (УК). Для этого нужна письменная заявка УК и протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона. Подключение в обратном порядке производится также по письменной заявке.

Можно отказаться от отопления и насовсем, до следующей зимы. Тогда необходимо направить письменное заявление в адрес энергетиков. Для этого тоже нужна письменная заявка УК и протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона.

Направить заявления можно по адресу: 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13. А также на электронную почту btsk@sibgenco.ru

Напомним, что решение об окончании отопительного сезона принимается администрацией города. Основанием для отключения отопления служит установление среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне от +8 °С и выше на протяжении больше пяти дней.

Просто «убавить» отопление во всем городе не получится из-за особенностей системы теплоснабжения Барнаула.

Дело в том, что вода из тепловых сетей, помимо отопления, используется как греющая среда для подготовки горячей воды, которая течет из крана. А для этого нужно, чтобы теплоноситель имел температуру не ниже +70 °С, иначе пострадает качество горячей воды.

Но если не хочется отключать отопление во всем доме насовсем, то возможен еще третий путь: подать заявку в управляющую компанию (председателю ТСН, ТСЖ, ЖЭУ и т. д.), она в свою очередь сможет отрегулировать параметры на внутридомовом оборудовании, доступ к которому есть только у нее.