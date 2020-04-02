Сотрудница центра ДАР пожаловалась на условия работы

Новости 16.04.2020 16:55 354

Перинатальный центр «ДАР» продолжает массово принимать рожениц из Барнаула и других муниципалитетов региона. Об этом анонимная сотрудница учреждения рассказала ИА «Банкфакс».

По словам работницы, в крае существует единственный дежурный роддом - роддом горбольницы № 11. Однако «ДАР» массово принимает рожениц. Так, 14 апреля в центр поступила 41 пациентка.

Внутри учреждения созданы специальные боксы («фильтр») на 40 коек, куда все приезжающие в «ДАР» пациентки поступают на сутки. У каждой берут анализ на коронавирус, который затем направляется в Диагностический центр Алтайского края. Спустя сутки рожениц перемещают в определенное отделение, согласно медицинским показаниям. Им оказывается врачебная помощь, они рожают, кто-то заступает на операцию.

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У медиков защиты нет

По словам рассказчицы, у сотрудников, работающих в боксах, нет средств индивидуальной защиты: очков, специальных халатов - их выделяют только если случай коронавируса будет подтвержден. Работают эти медики в обычном режиме - сутки через двое, потом уходят домой к своим родным, ездят на общественном транспорте, и, возможно, считает сотрудница ДАРа, заражают других людей - ведь вирус выявляется анализом на 10 сутки. Возможно, многие из сотрудников центра уже заражены, но еще не знают об этом.

Заражена - не заражена

По словам собеседницы "Банкфакса", в «ДАР» также поступают роженицы с угрозой потери ребенка, беременность которым нужно помочь сохранить. Кто на данном этапе решает, что их нужно поместить именно в «ДАР», а не в 11-й роддом, куда отправляют всех сомнительных пациенток, неизвестно. Сотрудница отмечает, что роженица уже может быть инфицирована и заразить соседок по палате и медиков. Более того, если роды прошли успешно, то на четвертые сутки ее уже выпишут домой, и она уедет в свой район, при этом окончательные результаты анализа ей придут только на 10-й день из Новосибирска. Медики не понимают, как им избегать заражения в таком случае.

Онатакже подчеркнула, что анализы не всегда успевают сделать за истекшие сутки, при этом рожениц все равно отправляют по центру дальше, не слишком заботясь о последствиях такого решения. Кроме того, работникам центра приходится ездить домой, хотя риск заражения также велик. Мазки ни у кого из работников не берут - лишь измеряют температуру и обрабатывают руки при входе. Утром сотрудников привозит служебный транспорт, однако вечером каждый уезжает домой самостоятельно на маршрутном автобусе.

Последствия оптимизации роддомов

По словам сотрудницы, женщины из районов особо ехать в «ДАР» не хотят, однако роддомов в районах нет - большинство акушерских отделений расформировано. - У нас часто лежат девочки из отдаленных районов.

ИА «Банкфакс» направило запрос в Минздрав Алтайского края, чтобы уточнить, как организована работа перинатального центра «ДАР», и какие меры принимаются для защиты сотрудников и пациентов. На момент публикации ответ еще не поступил.