Эксперт РАНХиГС назвал Алтайский край в числе наиболее уязвимых регионов, забыв про высокодотационную составляющую

Новости 16.04.2020 16:30 346

Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов внес Новосибирскую область и Алтайский край в список регионов, которые сильнее остальных пострадают от экономического кризиса. В группе риска сейчас территории, которые не получают большого количества дотаций из федерального центра. Об этом он заявил в беседе с «Российской газетой».

Эксперт дал свой прогноз на будущее регионов, которые рискуют в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его мнению, регионы перейдут на режим жесткой экономии в период кризиса и дал понять, что с минимальными потерями кризис перенесут те субъекты, бюджеты которых являются высокодотационными.

«Регионы, которые сильно зависят от межбюджетных трансфертов, пострадают меньше. У них падение доходов не столь ощутимо в целом для бюджета. Если бюджет Ингушетии на 90% состоит из дотаций и субсидий, то даже если он потеряет остальные 10, то для республики ничего критического не произойдет, — говорит Климанов. — Тем не менее, в этом году для региональных бюджетов ничего позитивного я не ожидаю. У них есть только три основных источника доходов: межбюджетные трансферты, налог на прибыль и НДФЛ. Снижение доходов очевидно. Расходы увеличились в силу социальных обязательств. Придется уповать только на дополнительные трансферты. Но нужно понимать, откуда они появятся в федеральной казне. В кризис под ударом окажутся все субъекты РФ. У регионов-доноров хотя бы есть поле для маневра, в силу имеющихся избытков они безболезненно смогут от чего-то отказаться».

Больнее всего кризис может ударить, по мнению Климанова, по «регионам — середнячкам». В списке таких регионов он назвал Ростовскую, Саратовскую, Новосибирскую области и Алтайский край.

Прогноз эксперта представляется странным, так как Алтайский край находится в пятерке регионов, получающих наиболее высокие дотации из федерального центра. Можно предположить, что эксперт традиционно перепутал два региона - Алтайский край и республику Алтай, дотационная составляющая бюджета которой существенно ниже.