Губернатор Алтайского края не исключил ужесточения режима самоизоляции в регионе

Новости 16.04.2020 15:17 771

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на онлайн пресс-конференции 16 апреля рассказал, при каких условиях в регионе может быть ужесточен режим самоизоляции.

Существующий сегодня на Алтае порядок он оценил как «достаточно жесткий». Власти вынуждены искать баланс, чтобы не заморозить окончательно жизнь в регионе, но при этом не дать возможности заболеванию распространяться дальше.

Он напомнил, что режим строгой изоляции сохранен на территории 62 населенных пунктов края из почти 1600. В списке территорий, с ужесточенными мерами находятся все города и райцентры, в которых проживают около 5 тысяч человек. Также в индивидуальном порядке выбраны населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости к городам.

«Там, где жизнь вернулась практически в привычное русло, проживает более 600 тысяч наших земляков. Для жителей старше 65 лет все-таки действуют правила, которые говорят, что им нужно оставаться дома или на своем подворье и не появляться в общественных местах, чтобы лишних контактов у них не было», - пояснил он.

Губернатор пояснил, что из 48 выявленных на сегодня заболевших две трети выявлены по прослеживаемой цепочке контактов с предыдущими зараженными.

«Неуправляемых процессов среди населения края нет. Вместе с санитарными врачами края мы оцениваем, что в этих условиях такой режим можно продолжать. Но если будет происходить обвальный рост заболеваемости, да еще и с непонятной природой ее происхождения (то есть мы потерям ниточку отслеживания), то, к сожалению, меры придется ужесточать. Это всеобщая практика, она такова и в мире, и в нашей стране», - сказал Томенко.

В качестве примера сибирского региона, вынужденного ужесточить режим, был назван Красноярский край, где количество заболевших перевалило за сотню.

«Мы в ежедневном режиме отслеживаем и анализируем информацию. Серьезно прислушиваемся к санитарным властям нашей страны, рекомендациям, которые разрабатываются на федеральном уровне и сверяем свою позицию со всей страной», - пояснил он.

Что касается предполагаемого окончания такого режима, то, по мнению Виктора Томенко, ожидать, что он закончится в конце апреля, можно только «очень теоретически».

Вопрос возник в связи с информацией о возможном переносе Парада Победы в Алтайском крае.