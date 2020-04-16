О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Губернатор Алтайского края не исключил ужесточения режима самоизоляции в регионе

Новости
771
0

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на онлайн пресс-конференции 16 апреля  рассказал,  при каких условиях в регионе может быть ужесточен режим самоизоляции.  

Существующий сегодня на Алтае порядок он оценил как «достаточно жесткий». Власти вынуждены искать баланс, чтобы не заморозить окончательно жизнь в регионе, но при этом не дать возможности заболеванию распространяться дальше.

Он напомнил, что режим строгой изоляции сохранен на территории 62 населенных пунктов края из почти 1600. В списке территорий, с ужесточенными мерами находятся все города и райцентры, в которых проживают около 5 тысяч человек.  Также в индивидуальном порядке выбраны населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости к городам.

«Там, где жизнь вернулась практически в привычное русло, проживает более 600 тысяч наших земляков.  Для жителей старше 65 лет все-таки действуют правила, которые говорят, что им нужно оставаться дома или на своем подворье и не появляться в общественных местах, чтобы лишних контактов у них не было», - пояснил он.

Губернатор пояснил, что из 48 выявленных на сегодня заболевших две трети выявлены по прослеживаемой цепочке контактов с предыдущими зараженными. 

«Неуправляемых процессов среди населения края нет. Вместе с санитарными врачами края мы оцениваем, что в этих условиях такой режим можно продолжать. Но если будет происходить обвальный рост заболеваемости, да еще и с непонятной природой ее происхождения (то есть мы потерям ниточку отслеживания), то, к сожалению, меры придется ужесточать. Это всеобщая практика, она такова и в мире, и в нашей стране», - сказал Томенко.

В качестве примера сибирского региона, вынужденного ужесточить режим, был назван Красноярский край, где количество заболевших перевалило за сотню.

«Мы в ежедневном режиме отслеживаем и анализируем информацию. Серьезно прислушиваемся к санитарным властям нашей страны, рекомендациям, которые разрабатываются на федеральном уровне и сверяем свою позицию со всей страной», - пояснил он.

Что касается предполагаемого окончания такого режима, то, по мнению Виктора Томенко, ожидать, что он закончится в конце апреля, можно только «очень теоретически». 

Вопрос возник в связи с информацией о возможном переносе Парада Победы в Алтайском крае.

«Если предположить, что наш необычный режим жизни теоретически прекратится в конце апреля – очень теоретически,  - время на подготовку Парада не останется. А ведь в этом мероприятии задействовано большое количество организаторов, культурных коллективов, военных и так далее.  Тем более, что уже сейчас есть решение не подвергать риску людей старшего возраста – ветеранов. Скорее всего решение о переносе будет принято (на федеральном уровне, - прим. Политсибру), и мы его тоже реализуем. Однако, несмотря на это, 2020 год остается годом памяти и Славы, годом 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне», - резюмировал Виктор Томенко.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000