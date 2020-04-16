Александр Романенко поработал в колл-центре штаба помощи при коронавирусе

Новости 16.04.2020 15:10 148

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко проверил работу горячей линии волонтеров и сам принял один звонок. Визит в колл-центр по заявкам на помощь в период коронавируса состоялся в четверг, 16 апреля.

Дозвонившаяся жительница краевой столицы, которая попала в «смену» Романенко оказалась пенсионерка Светлана Николаевна. Она попросила приобрести ей необходимые продукты и лекарства. Ее обращение было зарегистрировано секретарем реготделения ЕР. Кроме того, в процессе беседы Александр Романенко выяснил, что пенсионерка и ее супруг относятся к категории детей войны. Он напомнил им, что в 2020 году им будет выплачено по 2 тысячи рублей.

Решение по детям войны было принято губернатором Алтайского края Виктором Томенко после встречи с Романенко. Соответствующий закон был принят краевым парламентом при полной поддержке депутатов «Единой России».

Волонтеры принимают заявки от жителей края в течение дня. В среднем, каждый день обрабатывается более 20 обращений по Барнаулу и более 70 заявок по краю в целом.

Волонтерскому штабу помогли депутаты АКЗС от «Единой России», предоставив свой служебный транспорт. Также средства защиты и дезинфекции предоставили депутаты Госдумы Александр Прокопьев и Даниил Бессарабов, депутат АКЗС Дмитрий Аганов и другие.

«На сегодняшний день в нашем крае волонтеры и работники соцзащиты отработали уже большое количество заявок от пожилых и маломобильных людей на покупку продуктов и лекарств, оплату ЖКХ и другую помощь. В разговоре с обратившейся на горячую линию Светланой Николаевной я понял, что сегодня это волонтерское движение очень востребовано. В этой акции помощи соприкасаются два поколения: те, кто создавал будущее для наших детей и нас с вами, и молодое поколение, которое помогает решать бытовые проблемы этих людей. Мы будем и дальше принимать заявки и помогать людям», — рассказал Александр Романенко.

Заявки на помощь от пожилых и маломобильных людей в Алтайском крае принимаются с 26 марта. На начало дня 16 апреля на телефон 8-800-200-34-11 и дополнительный номер 8-800-700-51-22, который запустило Алтайское региональное отделение «Единой России».

Волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса открыт в Алтайском крае 26 марта. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Организаторы — Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтёры Победы, Волонтёры-медики, партия «Единая Россия», Алтайский государственный медицинский университет, «Молодая Гвардия Единой России».