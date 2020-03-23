Сибирский полпред обеспокоен вероятностью сильного паводка на Алтае

Новости 16.04.2020 15:55 162

16 апреля полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание по вопросу готовности Западной Сибири к прохождению предстоящего паводкоопасного периода. Об этом сообщает «Окружной информационный центр».

По словам Меняйло, с учетом сложной эпидемиологической ситуации, органам исполнительной власти особенно тщательно следует проработать маршруты эвакуации граждан, определить места их сбора, проверить оснащенность оборудованием и медикаментами и т.д.

По предварительным прогнозам Росгидромета, серьезная обстановка при прохождении весеннего половодья ожидается в Республике Алтай и Алтайском крае, а также отдельных районах Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Запасы воды в снежном покрове до двух раз превышают норму и создают предпосылки для возникновения сложной паводкоопасной ситуации.

Алтайские реки вскрылись на одну-две недели раньше обычных сроков – в ближайшие дни есть вероятность интенсивного подъема уровня воды. В Республике Алтай могут быть подтоплены пониженные участки местности в Горно-Алтайске и шести муниципальных районах. Возможно подтопление прибрежных территорий населённых пунктов в Алтайском крае.

Госавтоинспекция Алтайского края уже предупредила об ограничении движения транспорта на подтопленных автодорогах: «Красногорское – Карагайка – Ивановка» (с 12 км по 15 км, альтернативный проезд отсутствует), «Акатьево – Сузоп – Новотроицк» 7 км (для легкового и пассажироперевозящего транспорта), «Алейск – Безголосово – а/д К-13» (низководный мост, имеется альтернативный проезд).