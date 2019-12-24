Стало известно, за что задержан бывший замглавы алтайского Минстроя Андрей Голубцов

Новости 16.04.2020 14:40 726

Утром 16 апреля в Барнауле был задержан бывший замминистра строительства Алтайского края Андрей Голубцов. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей, передает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, Голубцов получил взятку от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за выбор компании в качестве подрядчика выполнения работ по капремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Преступление выявлено оперативниками ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время заместитель министра задержан, по месту его жительства и работы следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взятка размером 2 млн рублей считается крупным размером и наказывается штрафом в размере 3-5 млн рублей, зарплаты за 3-5 лет, или в размере от 80-100 -кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.