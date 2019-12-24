Стало известно, за что задержан бывший замглавы алтайского Минстроя Андрей Голубцов

Утром 16 апреля в Барнауле был задержан бывший замминистра строительства Алтайского края Андрей Голубцов. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей, передает пресс-служба алтайского следкома.
По данным следствия, Голубцов получил взятку от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за выбор компании в качестве подрядчика выполнения работ по капремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.
В настоящее время заместитель министра задержан, по месту его жительства и работы следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.
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