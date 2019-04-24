На «Бирюзовой Катуни» продается особняк бывшего вице-премьера Алтая?

Новости 16.04.2020 14:20 407

Трехуровневый дом из оцилиндрованного кедра, площадью 437 кв. м на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» выставлен на продажу за 43 млн рублей, передает «Алтайский портал недвижимости». По данным телеграм-канала «Алтай: Главные новости», особняк принадлежит бывшему первому заместителю председателя Правительства Республики Алтай Роберту Пальталлеру.

В подвале расположены бильярдная, прачечная, спортзал, погребок. На первом этаже находятся: гостиная, кухня-столовая, детская игровая комната, две спальни, санузел, гардеробная. На втором уровне – три спальни, гостиная, санузел и выход на открытые террасы (с видом на Катунь и горы).

«Есть своя скважина с чистой водой (проводился химический анализ). Очень красивое место. Дизайнерское оформление участка и отделка дома. Можно использовать как базу отдыха», - гласит текст объявления на Авито.

Участок занимает 30 соток. Помимо основного дома на нем расположен гараж на 3 автомобиля, над ним находится помещение для проживания обслуживающего персонала, площадью 70 кв. м. Также имеется большой двухэтажный банный комплекс, выполненный из бруса. В нем оборудованы финская, русская и турецкая парилки, комнаты для отдыха и санузел. Также, на территории есть летний бассейн в отдельно стоящем строении со стеклянными стенами и под крышей.

Растет свой сад из яблоневых, грушевых деревьев, малины, туи и других плодоносящих культур. Свободная территория усеяна зеленым газоном. Кроме этого, есть собственный спуск к берегу реки Катунь, где расположена беседка для отдыха.