Лыжник сборной России из Республики Алтай предположил, почему в его регионе нет Covid-19

Новости 16.04.2020 13:30 193

Лыжник сборной России Андрей Собакарев в беседе с Sport24 выдвинул версию причины отсутствия в Республике Алтай фактов заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в остальных 84 регионах случаи коронавируса уже были зафиксированы.

Сам Собакарев сейчас находится у себя дома в Алтае — в селе Элекмонар.

«Что я думаю о том, что на Алтае до сих пор нет коронавируса? Может, его нет, потому что не диагностируют? Здесь не так хорошо развита медицина. Конечно, есть больницы, но они не в каждом населенном пункте. В каких-то местах есть какие-то фельдшерские дома. У нас закрыли все туристические базы, пытаются как-то контролировать въезжающих людей на машинах», - рассказал спортсмен.

Он обратил внимание на жесткие меры безопасности в аэропорту. В качестве примера Собакарев рассказал, как с женой прилетел на Алтай из Новосибирска, который на тот момент не входил в список регионов с рекомендованным карантином.

«У нас взяли номера телефонов, узнали, куда мы поедем, долго не выпускали из помещения, где выдают багаж. Там был Роспотребнадзор, полиция. В аэропорту было достаточно много людей, которые прилетели из Москвы и других мест, но у них уже были постановления от врачей», - поведал он.

Лыжник дал понять, что они с женой, которая, к слову, и сама врач, предполагают, что случаи в регионе есть, но их не диагностируют, потому как жители не чувствуют симптомов. А если они и есть, то проявляются в легкой форме. Кроме того, он предположил, что обращаться в больницу люди боятся из-за страха.

По состоянию на 15 апреля в России было зафиксировано в общей сложности 24 490 случаев заболевания коронавирусом. 1986 человек выздоровели, 198 — умерли. В Алтайском крае диагностировано 48 случаев.