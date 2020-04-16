Сенатор Белоусов отметил важность мониторинга продовольственных рынков

Новости 16.04.2020 12:50 396

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов заметил, что в условиях противоэпидемических мер, которые вводятся на уровне субъектов Российской Федерации важно гарантировать бесперебойные поставки продуктов питания для населения и не допустить создания искусственного дефицита социально-значимых товаров.

В этой связи, по мнению сенатора, деятельность региональных штабов по контролю ситуации на продовольственных рынках в режиме ежедневного мониторинга цен и запасов необходимых продуктов сегодня крайне важна для обеспечения стабильной работы предприятий АПК, сохранения цен на сельскохозяйственное сырье и на готовую продукцию.

Сергей Белоусов сообщил, что в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости в Алтайском крае на постоянной основе осуществляется мониторинг товарных запасов и розничных цен в отношении 32 продовольственных и 20 непродовольственных товаров. Несмотря на то, в апреле отметилось сезонное увеличение розничной стоимости отдельной плодоовощной продукции и яблок, в крае зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на картофель, масло подсолнечное, яйца куриные, куры охлажденные мороженые, лук репчатый, соль поваренную пищевую, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, пшено.

По данным мониторинга, наблюдаемые продовольственные товары представлены в розничной сети края в ассортименте, товарные запасы ритейлерами пополняются на регулярной основе. Запасы по скоропортящимся продуктам составляют от 2 дней и до 209 дней по товарам с длительным сроком хранения.

В настоящее время, отмечает сенатор, на предприятиях перерабатывающей и пищевой отрасли субъекта сырьевых ресурсов достаточно, на региональном рынке отмечается стабильный уровень потребительского спроса. Однако, попытки явного завышения цен на продукты, в том числе, через создание искусственного дефицита отдельных категорий продовольственных товаров, нужно пресекать своевременно, исключать в этом смысле любые злоупотребления со стороны ретейлеров, -сказал парламентарий.

Сергей Белоусов также добавил, что профильный Комитет Совета Федерации активно включился в работу, которая проводится Минсельхозом России по мониторингу и прогнозированию продовольственной безопасности Российской Федерации.