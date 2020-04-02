Пяти алтайским депутатам Госдумы предсказали высокие шансы на переизбрание

Новости 16.04.2020 12:20 756

Депутатский клуб составил очередной девятый интегральный рейтинг КПД депутатов Государственной Думы. Оценивался период с января по март. Как отметили авторы, лидерами рейтинга стали те депутаты Государственной Думы, кто активно работал в подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Именно эта тема, а также начавшаяся пандемия внесли коррективы в работу парламента. В связи с этим депутатская повестка из рутинной законотворческой перешла в более народную и социальную. При этом работа по формированию и принятию поправок легла непосредственно на Государственную Думу, что позволило многим проявить себя и подняться в рейтинге.

Для подсчета коэффициента использовались четыре неравнозначных индекса, также рассчитываемых клубом: активность, индекс народного голосования, оценка экспертов, индекс цитируемости. В конечном итоге был высчитан КПД каждого депутата.

У депутатов, избранных от Алтайского края самый высокий КПД (44,26) у Сергея Шаргунова, который занял 26 место в рейтинге. Со значительным отставанием от него на 130 месте в рейтинге расположился Даниил Бессарабов. Его КПД составило 26,29. Александр Прокопьев находится на 201 месте и набирает 23,12. Более 20 баллов также у Виктора Зобнева (248 место) – 21,6 баллов, Александра Терентьева (250 место в рейтинге) – 21, 49, Натальи Кувшиновой (289 место в рейтинге) – 20,57 баллов и Николая Герасименко, находящегося на 300 месте со значением КПД - 20,33.

Остальные думцы находятся в аутсайдерах. Олег Быков расположился 334 строчке рейтинга с КПД - 19,71, Иван Лоор - на 368 строке со значением - 18,75, замыкает алтайских думцев Валерий Елыкомов со значением 18,18 находящийся на 388 строке рейтинга.

Кроме того, авторы рейтинга оценили шансы на переизбрание парламентариев. Вероятность переизбрания оценена по 10-бальной шкале Среди алтайских думцев наиболее высокие шансы попасть в Госдуму следующего созыва у Александра Прокопьева – 9,50. Виктор Зобнев и Сергей Шаргунов по версии авторов также имеют все шансы занятьместа в новом составе Госдумы, у них 7,50 и 7,00 баллов соответственно. Даниил Бессарабов и Иван Лоор, набравшие 6,00 и 5,50 баллов соответственно также находятся в зеленой зоне.

Средняя вероятность на переизбрание, по оценке клуба депутатов, у Николая Герасименко - 3,00 и Александра Терентьева - 3,50.

А вот у трех алтайским думцев Олега Быкова. Валерий Елыкомова и Натальи Кувшиновой шансы на переизбирание оценены только на двойку.