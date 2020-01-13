Силовые структуры «взяли в оборот» бывшего алтайского замминистра?

Новости 16.04.2020 11:26 635

Силовики проводят обыски на бывшем месте работы замминистра строительства Алтайского края Андрея Голубцова, уволившегося 10 апреля. Об этом утром 16 апреля сообщил «Банкфакс», со ссылкой на данные пресс-службы министерства.

Некоторые источники сообщают, что оперативные мероприятия совместно проводят сотрудники ФСБ и СУ СКР по Алтайскому краю. Однако, в Минстрое ответили, что не знают, какие именно силовые структуры ведут работу на месте.

Андрей Голубцов ранее курировал вопросы ЖКХ, по некоторым данным, обыски могут быть связаны с результатами газификации многоквартирных и частных домов в регионе. Также поступала информация о задержании экс-чиновника, однако следственный комитет это пока не подтвердил.

Источники в полиции сообщили "Политсибру", что дело возбуждено по материалам, собранным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

10 апреля 2020 года сообщалось, что Андрей Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию (на тот момент не было подписано). Известно, что 16 апреля он уже не числился в списках сотрудников алтайского Минстроя.