Депутаты АКЗС выберут 15 членов нового состава Общественной палаты края из 24 претендентов

Новости 16.04.2020 11:50 367

В четверг, 16 апреля, Алтайского краевое Законодательное Собрание опубликовало список кандидатов, подавших документы на вступление в Общественную палату Алтайского края (ОПАК).

Обнародование произошло на следующий день после подписания Указа губернатора Виктора Томенко, который утвердил одну треть будущего состава палаты.

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В АКЗС поступили документы от 24 кандидатов в состав ОПАК нового созыва. Все они выдвинуты некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории региона.

Претенденты из действующего состава ОПАК

Из подавших документы претендентов, 10 уже состоят в палате и восемь из них были ранее утверждены туда от АКЗС.

От АКЗС были:

Бекмуратов Мурат Серикович, Алтайской краевой общественной организацией «Национально-Культурная автономия казахов». Газиев Валид Сайдмагомедович, выдвинут Алтайской региональной общественной организацией Центр национальной культуры «Вайнах». Корсаков Сергей Геннадьевич, выдвинут Алтайской региональной общественной организацией инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль». Максимова Светлана Геннадьевна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией психолого-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие». Полещенкова Татьяна Владимировна, выдвинута региональной молодежной общественной организацией «Союз молодых юристов Алтайского края». Сергеев Антон Владимирович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией «Ассоциация детского и молодежного туризма». Шабалина Нина Александровна, выдвинута Алтайской региональной общественной организацией «Институт социальных инноваций». Шишин Михаил Юрьевич, выдвинут Алтайским краевым общественным экологическим движением «Начни с дома своего».

На собрании текущего состава были выдвинуты:

Зинатуллина Флора Викторовна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией «Центр татарской культуры «Дулкын». Мидонов Владимир Николаевич, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Алтайского края».

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Остальные кандидаты

Что касается остальных претендентов на место в ОПАК, которые не присутствовали в списке 6 состава, то их 14 человек.

Документы на утверждение подали:

Афанасьева Марина Ивановна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией по защите прав человека «ФОРПОСТ». Беззубенко Сергей Сергеевич, выдвинут НП «Сибирский центр медиации и права». Васильев Антон Александрович, выдвинут автономной некоммерческой организацией по юридической поддержке и правовому просвещению граждан «Юристы - населению». Вожик Светлана Владимировна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией социально-культурного развития населения «Лосихинские родники». Геворгян Гарик Меграбович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией «Союз армян Алтайского края». Деринг Александр Фёдорович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией по охране памятников истории и культуры «Территория». Капканец Евгений Владимирович, выдвинут региональной общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация каратэ Ашихара кайкан Алтайского края». Корт Алиса Викторовна, выдвинута Алтайской краевой социально-ориентированной общественной организацией «Экология Женщины». Косов Дмитрий Леонидович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Краевая ассоциация жилищного самоуправления». Матис Денис Владимирович, выдвинут АКОФ «Молодежный Фонд Алтая». Мясникова Елизавета Николаевна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины». Новикова Лилия Владимировна, выдвинута АКОО опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце». Рахно Светлана Владимировна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией «Ступени». Шпиц Леонид Гидальевич, выдвинут некоммерческой организацией Адвокатская палата Алтайского края.

Отметим, что полномочия шестого состава ОПАК заканчиваются 27 июня текущего года. Пока известна треть состава палаты, который утвердил губернатор. Всего в составе коллегиального органа будет 45 человек.