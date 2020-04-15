Депутаты АКЗС выберут 15 членов нового состава Общественной палаты края из 24 претендентов
В четверг, 16 апреля, Алтайского краевое Законодательное Собрание опубликовало список кандидатов, подавших документы на вступление в Общественную палату Алтайского края (ОПАК).
Обнародование произошло на следующий день после подписания Указа губернатора Виктора Томенко, который утвердил одну треть будущего состава палаты.
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В АКЗС поступили документы от 24 кандидатов в состав ОПАК нового созыва. Все они выдвинуты некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории региона.
Претенденты из действующего состава ОПАК
Из подавших документы претендентов, 10 уже состоят в палате и восемь из них были ранее утверждены туда от АКЗС.
От АКЗС были:
- Бекмуратов Мурат Серикович, Алтайской краевой общественной организацией «Национально-Культурная автономия казахов».
- Газиев Валид Сайдмагомедович, выдвинут Алтайской региональной общественной организацией Центр национальной культуры «Вайнах».
- Корсаков Сергей Геннадьевич, выдвинут Алтайской региональной общественной организацией инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль».
- Максимова Светлана Геннадьевна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией психолого-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие».
- Полещенкова Татьяна Владимировна, выдвинута региональной молодежной общественной организацией «Союз молодых юристов Алтайского края».
- Сергеев Антон Владимирович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией «Ассоциация детского и молодежного туризма».
- Шабалина Нина Александровна, выдвинута Алтайской региональной общественной организацией «Институт социальных инноваций».
- Шишин Михаил Юрьевич, выдвинут Алтайским краевым общественным экологическим движением «Начни с дома своего».
На собрании текущего состава были выдвинуты:
- Зинатуллина Флора Викторовна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией «Центр татарской культуры «Дулкын».
- Мидонов Владимир Николаевич, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Алтайского края».
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До конца сроков подачи остался один день
Остальные кандидаты
Что касается остальных претендентов на место в ОПАК, которые не присутствовали в списке 6 состава, то их 14 человек.
Документы на утверждение подали:
- Афанасьева Марина Ивановна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией по защите прав человека «ФОРПОСТ».
- Беззубенко Сергей Сергеевич, выдвинут НП «Сибирский центр медиации и права».
- Васильев Антон Александрович, выдвинут автономной некоммерческой организацией по юридической поддержке и правовому просвещению граждан «Юристы - населению».
- Вожик Светлана Владимировна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией социально-культурного развития населения «Лосихинские родники».
- Геворгян Гарик Меграбович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией «Союз армян Алтайского края».
- Деринг Александр Фёдорович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией по охране памятников истории и культуры «Территория».
- Капканец Евгений Владимирович, выдвинут региональной общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация каратэ Ашихара кайкан Алтайского края».
- Корт Алиса Викторовна, выдвинута Алтайской краевой социально-ориентированной общественной организацией «Экология Женщины».
- Косов Дмитрий Леонидович, выдвинут Алтайской краевой общественной организацией потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Краевая ассоциация жилищного самоуправления».
- Матис Денис Владимирович, выдвинут АКОФ «Молодежный Фонд Алтая».
- Мясникова Елизавета Николаевна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины».
- Новикова Лилия Владимировна, выдвинута АКОО опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце».
- Рахно Светлана Владимировна, выдвинута Алтайской краевой общественной организацией «Ступени».
- Шпиц Леонид Гидальевич, выдвинут некоммерческой организацией Адвокатская палата Алтайского края.
Отметим, что полномочия шестого состава ОПАК заканчиваются 27 июня текущего года. Пока известна треть состава палаты, который утвердил губернатор. Всего в составе коллегиального органа будет 45 человек.
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