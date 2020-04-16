Оперштаб: за минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не увеличилось

Новости 16.04.2020 10:25 570

Количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае осталось на прежнем уровне – 48 человек: в Барнауле – 34 человека, в городах Заринске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске по одному человеку, Павловском и Крутихинском районах – по 3 человека, Первомайском и Советском районах – по 2 заболевших.

По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, всего в данный момент в крае на инфекцию обследовано 11650 человек, под меднаблюдением находится 1083 человека, за весь период снято с меднаблюдения 5604 человек.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжается работа с ранее выявленными контактными лицами, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием.