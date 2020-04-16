За ценой не постоим? Парад Победы 9 мая планируют перенести на более позднюю дату

Новости 16.04.2020 9:55 640

Парад 9 мая могут перенести на более позднюю дату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников в администрации президента и министерстве обороны России.

По данным издания, вопрос пока еще полностью не решен, но вариант переноса сейчас самый вероятный. Скорее всего, о переносе будет объявлено уже на этой неделе. По мнению одного из источников, объявление будет сделано уже в четверг, 16 апреля во время заседания Совбеза.

В среду, 15 апреля, появилась информация о том, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.

Президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал, что обращение было основано на ситуации с эпидемией коронавируса в стране.

«Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня — в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади — либо 3 сентября, день окончания Второй мировой войны», — пояснил депутат.

После того как стало известно об обращении, Песков заявил, что глава государства обязательно его рассмотрит.

Источник из Минобороны говорит, что точную дату еще не определили так как нет понимания о развитии ситуации с пандемией.