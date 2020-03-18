Как будет праздноваться Пасха в Барнауле

Новости 16.04.2020 10:50 279

Праздничную Божественную литургию возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, она пройдет в храме св. Димитрия Ростовского. Телеканал «Катунь 24» проведет ее прямую трансляцию. Сообщается, что, при соблюдении безопасной дистанции (1,5 м друг от друга), храм сможет вместить максимум 120 человек.

На ночную службу из храма будут убраны скамейки и стулья. Приходить следует лишь тем, кто готов выстоять всю службу. На ночной Пасхальном Божественной Литургии причастия для мирян не будет – причаститься можно в воскресенье на Литургии которая начнётся в 9.00.

Приобретение и возжигание свечей будет происходить на улице, как и освящение пасхальных яств. Там, где есть такая возможность, пасхальные богослужения будут озвучены на прихрамовую территорию, где можно совершать молитвы, если храм не позволяет вместить большого количества людей.

Освящение пасхальной снеди

Тем временем, патриарх Кирилл благословил мирян самостоятельно освящать пасхальные куличи и прочую снедь. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

«Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», – приводятся слова предстоятеля РПЦ.

Ранее патриарх уже давал благословение на самостоятельное освящение верб.