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Четыре человека из Алтайского края прошли в полуфинал «Лидеров России. Политика»

Новости
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Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» завершил свой предварительный этап. По его итогам определились полуфиналисты.

Из Алтайского края в полуфинал прошли четыре человека. Об этом сообщил депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко в своих соцсетях. В следующий этап прошли гендиректор и собственник халвичной фабрики и бывший депутат БГД Евгений Астаховский, зампред комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Сергей Бекетов, бывший кандидат в мэры Барнаула Артем Зеров и директор строительной компании «Алгоритм» и депутат Барнаульской гордумы от «Единой России» Ксения Белоусова.

Сергей Струченко, который также участвовал, объяснил «Политсибру», что для прохождения в следующий этап ему не хватило добрать всего 1%.

«Есть над чем поработать дальше. Участникам от нашего края я желаю удачи. Будем за них болеть», - подчеркнул депутат БГД.

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Что касается тех, кто не прошел дальше, то состав более чем известный. В конкурсе принимали участие депутат АКЗС и руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, замруководителя управления юстиции Андрей Щукин, депутаты БГД Иван Нифонтов и Дмитрий Ворсин. Также участвовали директор юридического института АлтГУ Антон Васильев, политик Андрей Крылов и многие другие. Всего было 77 участников.

Напомним, что по итогам всех этапов конкурса в мае текущего года будут выбраны около 80 финалистов, которые получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны. Кроме того, они автоматически получат право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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