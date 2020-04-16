Президент Владимир Путин рассказал о том, как власти поддержат бизнес в условиях коронавируса

Новости 16.04.2020 9:35 624

На прошедшем совещании с членами правительства Владимир Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. В перечень наиболее пострадавших отраслей вошли предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела – следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. Президент обозначил следующие «системные, согласованные со всеми ведомствами» решения:

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей – подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц», - сказал Владимир Путин.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Поэтому прошу Правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца начиная с 1 мая. Однако такая поддержка будет доступна только тем, кто смог сохранить число сотрудников на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля 2020 года. При этом сам факт сохранения численности должен легко проверяться. В этом случае финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации начиная с 18 мая, а средства за май придут в июне.

Кредиты на заработную плату, которые были предложены как мера поддержки не получили ожидаемого эффекта. Получить их трудно. Поэтому по предложению Путина, не менее 75 процентов объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит, повысить доступность кредитных ресурсов. Кроме того, расширяется перечень предприятий, которые могут воспользоваться такими кредитами. Добавляются средние и крупные организации в пострадавших секторах экономики, с тем чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.

Будет предусмотрен новый кредит для системообразующих предприятий, важных для национальной экономики, Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, то есть средств, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Президент считает, что такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.

Кроме того, предполагается направить в регионы дополнительные средства на на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, которые они смогут направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям. Сумма поддержки регионов составляет 200 миллиардов рублей.