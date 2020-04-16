Банк ВТБ занял шестое место в сотне лучших работодателей года

Новости 16.04.2020 9:20 179

14 апреля крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter опубликовала результаты ежегодного рейтинга работодателей России за 2019 год, в котором Банк ВТБ занял 6 место.

В этом году банк впервые принял участие в рейтинге HeadHunter и сразу вошел в топ-10 лучших работодателей. Рейтинг строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, оценке вовлеченности работающих в компании сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.

В течение 2019 года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наём и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и IT-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.