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Банк ВТБ занял шестое место в сотне лучших работодателей года

Новости
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14 апреля крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter опубликовала результаты ежегодного рейтинга работодателей России за 2019 год, в котором Банк ВТБ занял 6 место.

В этом году банк впервые принял участие в рейтинге HeadHunter и сразу вошел в топ-10 лучших работодателей. Рейтинг строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, оценке вовлеченности работающих в компании сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.

В течение 2019 года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наём и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и IT-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.

«Для нас большая честь, что мы вошли в десятку лидеров рейтинга HeadHunter, и это в том числе свидетельствует о том, что мы выбрали правильные подходы в работе по повышению нашей привлекательности как работодателя, причем не только для банковских специалистов», - отметил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков.

Автор: Политсиб.ру

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