Глава Республики Алтай поручил выставить дополнительный пост на границе с Алтайским краем, откуда могут завезти коронавирус

Новости 16.04.2020 8:40 612

Глава Республики Алтай - единственного региона в России, где пока нет заражений коронавирусом, Олег Хорохордин призвал контролировать соблюдение режима самоизоляции.

"Наша главная цель - обеспечить безопасность жителей, принять все необходимые меры. Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Вирус к нам могут только завезти, я призываю тщательно контролировать соблюдение режима самоизоляции. Прошу представителей органов внутренних дел усилить разъяснительную работу на Чуйском тракте при въезде в регион и рассмотреть вопрос об организации дополнительного временного поста на границе Усть-Канского района и Солонешенского района Алтайского края", - процитировали в пресс-центре слова Хорохордина.

В настоящее время, по данным Интерфакс-Сибирь, в Республике Алтай случаев заболевания нет - все проведенные тесты дали отрицательный результат. На медицинском наблюдении находятся 172 человека.

Ранее в мессенджерах распространялись сообщения с просьбой вообще с просьбой закрыть въезд в регион. Однако Хорохордин накануне пояснил. Что такое решение может принять только Президент России или Председатель Правительства РФ. Ни один регион на сегодняшний день границы не закрыл. Есть случаи, когда внутри субъекта закрывается район при вспышке заболеваемости на его территории.

По информации пресс-центра РА, на въезде в республику на Чуйском тракте въезжающих проверяют сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами транспортных средств.

В ходе проверки документов у жителей Республики Алтай осуществляется сверка со списком лиц, которые должны находиться на домашнем карантине. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Иногородних информируют о временной приостановке работы туристических объектов, кафе, ресторанов и других мест массового пребывания и рекомендуют не въезжать в регион. Тем, кто не отказывается от намерений посетить республику, напоминают о необходимости соблюдения основных ограничительных мер и самоизоляции. Эта работа, подчеркнул Олег Хорохордин, также будет усилена.

Кроме того, на днях был подписан документ, касающийся работы турбаз.

«Если ранее приостановка бронирования, приема и размещения граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха до 1 июня 2020 года носила рекомендательный характер, теперь она является обязательной»,– подчеркнул руководитель республики.

Как сообщалось, Республика Алтай осталась единственным регионом в стране, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако в непосредственной близости с регионом находится Алтайский край, где заражены уже 48 человек.