У преподавателя АлтГУ, возле дома которой идет стройка, отравили собаку

Новости 15.04.2020 18:30 810

Профессор АлтГУ Марина Гребнева обнаружила собаку в тяжелом состоянии во дворе собственного дома. Она обратилась за помощью профессионалов в ветеринарную лечебницу. Пса спасли. Сейчас, по информации Толка, он идет на поправку. Факт отравления собаки подтвердили ветеринары.

Это уже вторая неприятность, с которой столкнулась Марина Павловна за последнее время. Политсибру рассказывал, что застройщик, который строит многоэтажку рядом с домом Гребневой пытается всячески оказывать на нее давление. Директор СК «Строительная перспектива» Андрей Комяков ранее признал, что будет оказывать давление законными методами.

На помощь Марине Гребневой пообещали прийти ее бывшие студенты, подключился университетский профсоюз, который готов оказать юридическую помощь и поддержать по-человечески. Профессор не намерена отдавать долю в доме и землю ни за какие деньги.