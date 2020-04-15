Из Юго-Восточной Азии эвакуированы жители Алтайского края

Новости 15.04.2020 17:30 1370

15 апреля в Казахстан прибывает чартерный рейс с эвакуированными из Таиланда, Вьетнама и Индонезии россиянами, в числе которых есть жители Алтайского края. Об этом сообщил алтайский оперштаб по коронавирусу.

Всего эвакуировано 67 российских туристов. Тех из них, кто проживает в Алтайском крае, в сопровождении эпидемиологов, врачей, службы социальной защиты и представителей регионального правительства доставят на Алтай. После проверки условий самоизоляции граждан направят на «домашний карантин».

Тех, у кого нет возможности пребывать в самоизоляции дом, направят в обсерватор Первомайского района. Он расположен на базе санатория «Сосновый бор», в отдалении от населенных пунктов. Прибывшие граждане находятся в отдельном корпусе, в котором отсутствуют отдыхающие. Доступ на улицу им запрещен. Соблюдение режима обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

В настоящий момент, в «Сосновом бору» находятся 5 человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы.