Губернатор внес небольшие корректировки в новый состав Общественной палаты Алтайского края

Новости 15.04.2020 16:30 1655

Глава региона Виктор Томенко подписал указ о списке 15 членов нового состава Общественной палаты Алтайского края. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Стоит отметить, что по регламенту, формирование состава палаты происходит путем назначения 15 членов органа со стороны главы региона, еще 15 назначается решением краевого Заксобрания. Остальные 15 членов палаты избираются путем собрания сформированного состава из 30 человек.

Полномочия действующего состава заканчиваются в конце июня текущего года.

Новые лица

В указе губернатора в основном знакомые фамилии. 10 человек переходят в новый состав из предыдущего. Однако есть пять новичков. В их числе гендиректор ООО «Растем вместе» Анна Паутова, президент спортлиги «Стик» Андрей Степурко, гендиректор ООО «Сибагроконсалт» Сергей Тастан, исполнительный директор реготделения Общероссийской организации «Российское военно-историческое общество» в Алтайском крае Владимир Чикильдик и советник директора «Российского Фонда технологического развития» Юрий Шамков.

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Снова по Указу

В числе тех, кто остался в составе благодаря указу губернатора Лев Коршунов, митрополит Сергий, Сергей Кашников, Владимир Климов, Владимир Лопаткин, Сергей Малыхин, Евгений Новиков и Иван Панов.

Новоизбранные губернатором

Еще двое новых участников палаты, попавших в состав по Указу губернатора оказались председатель Алтайской краевой общественной организации «Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций» Татьяна Величко и председатель региональной молодежной общественной организации «Союз молодых юристов Алтайского края» Руслан Демаков. Первая вошла в прошлый состав по воле АКЗС, а Демакова избрали на собрании самой Палаты.

Что дальше?

Следующий ход за краевым Заксобранием. Орган законодательной власти должен определить своих 15 членов палаты на одной из будущих сессиях. После этого кандидаты, которых определили две «ветви власти» должны будут доукомплектовать состав.