Барнаульцы чаще стали интересоваться покупкой готового бизнеса

Новости 15.04.2020 15:50 1002

Спрос на готовый бизнес в Барнауле в I квартале 2020 года вырос на 3,9%, хотя по стране он снизился на 3,3%. Средняя стоимость продаваемых в краевом центре предприятий увеличилась на 4,3%, при том, что по РФ этот показатель показал прирост в 12,6%. Об этом сообщает пресс-служба портала «Авито».

Больше всего на продажу выставляют бизнесы в сфере услуг и торговли. Суммарно на эти два направления приходится более 50% спроса. Но наибольшим спросом пользуются сельскохозяйственные компании (рост спроса на 13%) и бизнес в сфере развлечений (+10%), а также строительства (+9%). Наибольшее падение спроса показали интернет-магазины. Желающих приобрести их стало меньше на 12%.

В I квартале 2020 года объявлений о продаже бизнеса было выставлено на 3,1% меньше, чем в IV квартале 2019 года.

Сильнее всего в Сибири подорожал готовый бизнес в Иркутске (+43%) и Омске (+31,9%). В Красноярске его средняя стоимость выросла на 7,6%. А вот в Новосибирске бизнес, наоборот, подешевел – на 8,4%. Согласно объявлениям на сайте, в I квартале 2020 года бизнес в среднем стоил 9,2 млн – на 12,6% дороже, чем кварталом ранее.