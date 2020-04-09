GSM-извещатель спас детей в Славгороде

Новости 15.04.2020 15:15 353

Вечером,14 апреля поступил сигнал от автономного пожарного извещателя с GSM модулем, установленного в доме многодетной семьи. На момент прибытия пожарных горела веранда жилого дома, было сильное задымление внутри строения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Алтайского края.

«Во время пожара в доме находились двое ребятишек 13 и 5 лет. Дети были отрезаны от выхода густым дымом. Пожарные немедленно приступили к спасению ребят. Выведя их на свежий воздух, возгорание потушили в считанные минуты», - рассказывает начальник 57 пожарно-спасательной части Юрий Тур.

В тушении возгорания были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава пожарно-спасательной службы. По оценкам специалистов предварительная причина пожара - короткое замыкание электрической проводки.

Автономными пожарными извещателями современного образца с GSM-оповещением оснащаются места проживания социально уязвимых категорий населения.

«В многодетной семье четверо детей. В день, когда случился пожар, дома находились двое детишек, мама еще с одним ребенком были во дворе. Трудно предположить, как развивались бы события дальше, если бы не пожарный извещатель», - отметил начальник отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Денис Мандрыкин.