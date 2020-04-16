Можно ли не платить за ЖКХ и к чему это приведет: в СГК рассказали о последствиях неплатежей и необходимых мерах по их предотвращению в условиях пандемии

Новости 15.04.2020 14:20 717

За первые 9 дней апреля в группе компаний, входящих в СГК отметили снижение собираемости платежей на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 14 апреля рассказала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова в эфире проекта «СГК в онлайн» в сети Instagram. Специалист прогнозирует дальнейшее падение собираемости таких платежей, тем более, что постановлением правительства запрещено начислять пени и штрафы за услуги ЖКХ.

При этом отмечается, что пока население платит достаточно дисциплинировано, а большой провал идет за счет бизнеса, прежде всего, малого, который в данной ситуации пострадал больше всех. Запас прочности у небольших предприятий и организаций уже исчерпан, а точной информации, когда ситуация изменится, нет.

Также снижение платежеспособности ожидается у управляющих компаний. В весеннее время начинаются ремонтные работы, при этом необходимость повышенной дезинфекции также легла на УК. Поэтому ожидается, что этот сектор серьезно провалится и далее.

В целом по группе компаний начисления за один месяц составляют порядка 3 млрд рублей. Увеличение несобираемости платежей даже на 1 процент от годового оборота называют критичным для компании, так как он составляет порядка 50 млрд рублей.

«Однако мы представляем крупную структуру в отличие от малого бизнеса, а подход у государства выбран один. У нас запас прочности есть. А вот водоканалы и маленькие котельные в городах явно пострадают. Если сейчас последним не заплатят за тепло, то купить топливо к началу следующего сезона им будет просто не на что», - пояснила Екатерина Косогова.

Тем не менее, при дальнейших снижениях собираемости даже в группе СГК могут пострадать ремонты и инвестиционные программы.

«Мы уже писали обращения на председателя правительства Михаила Мишустина, министра энергетики Александра Новака, пообщались с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым. Нам не надо будет помогать, если государство поможет людям, потерявшим работу, и малому бизнесу. Если цепочка платежей восстановится, то и у нас проблем не будет. Но если ее не восстановить, то, не только мы, но и наши подрядчики - к примеру, организации, занимающиеся металлопрокатом труб, будут вынуждены обратиться за государственной помощью».

По мнению Косоговой, хорошим государственным решением было бы увеличение капитальных ремонтов домов, дорог и коммунальных сетей за государственный счет, тем самым создав дополнительные места работы и помогая людям выйти из кризиса.

При этом СГК готова принять участие «в цепочке прощения долгов малому бизнесу», но только при условии, что ее запустит государство, которое возьмет на себя часть обязательств, а также привлечет к участию банки и ресурсоснабжающие организации.

«Ситуация страшная. Все должны сплотится и помогать друг другу, но у нас также есть сотрудники, которым мы должны платить заработную плату, платежи по кредитам, рассчитываться за тепло и воду у гарантирующих поставщиков и так далее. Сейчас мы идем навстречу малому бизнесу, готовы на соглашения о рассрочке, понимая всю сложность ситуации, но говорить о повальном прощении долгов речи быть не может», - пояснила Екатерина Косогова

Кстати, вполне вероятны в будущем и снижения собираемости платежей от населения. Люди весьма неоднозначно интерпретируют постановление правительства, в котором говориться о запрете начисление пени. В этой связи, Екатерина Косогова ответила на вопросы, которые чаще всего обсуждаются сегодня:

Можно ли вообще не оплачивать коммунальные услуги?

Постановление правительства №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 2 апреля 2020 года не говорит о том, что можно не платить о услугах ЖКХ. Оно содержит норму, в соответствии с которой приостанавливается начисление и взыскание пени. Оно действует до конца года. Это значит, что рассрочка или отсрочка по коммунальным платежам предоставляется до конца года. То есть коммунальные услуги все равно придется оплатить. Но потребитель вправе выбрать два варианта: оплачивать по-прежнему каждый месяц или накопить сумму до конца года и оплатить затем все сразу. При этом предприятия будут продолжать оформлять документы. В том числе для судов по взысканию задолженности. После того как ограничительный период будет закончен, компании получат возможность взыскивать средства через суд. По словам Екатерины Косоговой, в январе ожидается вал обращений от ресурсоснабжающих и управляющих компаний в отношении должников в судебные инстанции.

Могут ли суды в следующем году доначислить пени должникам за период с апреля по декабрь 2020 года?

«Судебной практики по таким решениям пока нет, как и запрета потом доначислить пени после 1 января 2021 года тоже нет. Как сложится судебная практика пока не понятно», - говорит она. По мнению директора по тарифам СКГ, такой вариант развития событий вероятен. При этом отмечается, что пени – действительная мера дисциплинирования населения, сравнимая с инструментов штрафования банковских просрочек. По словам Екатерины Косоговой практически 99 процентов потребителей оплачивают услуги вовремя. Только 1 процент относится к злостным неплательщикам, на которых не действуют никакие меры. Взыскивание платежей с этого контингента ведется в судебном порядке. Но информации о том, когда компания сможет это сделать пока нет.

С какого месяца в квитанциях перестанут начислять пени?

Апрельские квитанции были подготовлены в конце марта. Там пени еще начислены. В следующих документах дальнейшего начисления происходить не будет.

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