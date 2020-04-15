Алтайское предприятие отметилось на карте проблемного бизнеса России в период пандемии

Новости 15.04.2020 14:45 1157

Карта российского бизнеса, испытывающего проблемы в связи самоизоляцией из-за пандемии коронавируса, появилась в открытом доступе. Ее автором стал бывший сотрудник Минфина России Данил Махницкий. Новость о создании карты он опубликовал на своей странице в Facebook.

Теперь, по словам Махницкого, любой предприниматель может добавить на карту свои данные: адрес, описание проблемы, количество сотрудников под угрозой увольнения, а также указать, какие меры, на его взгляд, могут помочь бизнесу.

«С помощью этой карты мы наглядно обращаем внимание правительства на проблему гибели микро, малого, среднего, да и крупного бизнеса. Конкретные бизнесы в виде меток на карте — конкретные проблемы», — объяснил Махницкий.

В числе бизнесменов, поддержавших сайт, оказался гендиректор и совладелец сети DNS Дмитрий Алексеев.

Что касается Алтайского края, то о проблемах заявили в компании "Цирком Сибирь".

"Критическое падение спроса. Нет денег на выплату заработных плат. Нет денег на аренду. Количество рабочих мест под угрозой сокращения. Сокращение объемов работы минимум пятикратно, так как ввели карантин и нет возможности проводить опросы. Помочь может снижение УСН или отмена минимум на полгода-год, поддержка со стороны государства как заказчика".

На момент написания публикации на сайте уже отметились почти 1400 организаций «терпящих бедственное положение» и почти 12 тысяч сотрудников, которые могут остаться без работы. Кроме того, на сайте опубликована петиция в поддержку Российского бизнеса. В ней озвучена просьба по «обнулению» на полгода налогов для малого и среднего бизнеса. Петицию поддержало почти 300 тысяч человек.