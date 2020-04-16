Рынок аренды квартир в Барнауле страдает от коронавируса

Новости 15.04.2020 13:50 772

По данным за первый квартал текущего года, обнаружились начальные признаки кризиса рынка недвижимости в Барнауле. Об этом говорит рост объявлений на тематических сайтах.

Кроме того, по данным "Толка", начали проседать ставки арендной платы. Эксперты уверены, что рынок сильно упадет в режиме самоизоляции.

В первом квартале аренда однокомнатной квартиры в Барнауле стоила 10,7 тыс. рублей, двухкомнатной – 15,2 тыс., а трехкомнатной – 20,2 тыс. рублей в месяц, сообщают аналитики портала "Мир квартир". Ставки оказались выше, чем в конце 2019-го.

Что касается Москвы, Санкт-Петербурга и прочих городах то, там цена аренды также упала и отразилась на статистике. Сотрудник барнаульского агентства "Живи тут", связывает это с карантинными мероприятиями в европейской части страны, которые начались раньше и привели к оттоку людей.

Барнаульский рынок аренды дрогнул уже на вторую неделю самоизоляции. Объявлений на "Авито" стало больше примерно на 50 штук и составило 400, что много для столицы региона.

Объясняется это тем, что квартиры раньше срока освободили студенты, которых перевели на дистанционное обучение. Кроме того, многие потеряли работу и тоже покинули город. Вместе с этим посуточные квартиры также предложили для долгосрочной аренды из-за сокращения потока командировочных.Все это привело к тому, что квартиры подешевели на 2-3 тысячи. Вероятно владельцы снизят цены ещё, но уже несущественно.

"У нас рынок аренды больше чем наполовину сформирован из квартир, которые куплены в ипотеку. Владельцы за счет платежей рассчитываются с банком. Конечно, им не хочется терять такой доход. Они надеются, что в мае ситуация изменится, и найдутся арендаторы, способные платить желаемую сумму".