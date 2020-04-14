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Ситуация с отсутствием воды в поселке Первомайского района может дойти до суда

Новости
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Власти Первомайского района провели переговоры с главой поселка Новый, прокуратуры района, представителями «Востокбурвода». Целью встречи стал поиск решения вопроса с отключением воды в поселке Новый.

Ранее, местные жители пожаловались, что остаются без воды в период режима самоизоляции. По словам местных жителей, причина заключается в задолженности ряда неплательщиков перед ООО «Востокбурвод».

Как пояснил для «Политсибру» замглавы администрации Первомайского района Алексей Никулин, для обеспечения водой местных жителей, решили «подпитать» поселок от соседней Березовки.

«Частично проблему решим. Подвоз воды нам запретило осуществлять МЧС в связи с коронавирусом. Глава района будет выходить на руководство скважины», - сказал он.

Что касается позиции ТСЖ «Славное», то там заявили, собственных средств на оплату воды у них нет и посоветовали подавать на них же в суд.

Напомним, как ранее говорил Никулин, в поселке Новый поставщиком воды является частное предприятие ООО «Востокбурвод», которое отвечает за подачу воды из скважины и имеет тариф на ее подъем. Также в поселке имеется ТСЖ «Славное», которое задолжало поставщику около полумиллиона рублей. В ТСЖ не раз поступали претензии от поставщика с просьбой погасить задолженности, однако этого не произошло.

Жители алтайского поселка жалуются на длительное отключение воды в период самоизоляции

Жители алтайского поселка жалуются на длительное отключение воды в период самоизоляции

Новости

Власти попытаются решить проблему с отключением горячей воды

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vodagazvdom.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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