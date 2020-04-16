Как оформляется переход на «удаленку» в связи с эпидемией

Новости 15.04.2020 12:10 576

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Марат Сулейманов рассказал, как в соответствии с ТК РФ оформляется перевод сотрудников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

Стороны вправе заключить в письменной форме соглашение к трудовому договору, предусмотрев в нем условия о дистанционном характере работы.

Согласно части первой ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его обособленных структурных подразделений, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии, что для выполнения этой трудовой функции и для взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть Интернет.

Для того, чтобы работа в рассматриваемом случае стала дистанционной, сторонам достаточно заключить соглашение об изменении условий трудового договора, включив в него положения о дистанционном характере работы и изменив (исключив) условия, которые этому характеру работы не соответствуют. Отметим, что по общему правилу дистанционный работник по своему усмотрению устанавливает режим рабочего времени и времени отдыха. Однако трудовой договор о дистанционной работе может предусматривать и иные правила (часть первая ст. 312.4 ТК РФ).

Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении соответствующих условий вступает в силу с момента его подписания работником и работодателем, если иное не будет предусмотрено самим соглашением (ст. 61 ТК РФ).

Для внесения в трудовой договор соответствующих изменений можно воспользоваться примерной формой трудового договора о дистанционной работе. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о перезаключении трудового договора, а об изменении его условий путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному ранее.

Для признания работы дистанционной необходимо, чтобы вся работа, поручаемая работнику в рамках трудового договора о дистанционной работе, выполнялась с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Если же исполнение тех или иных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, предполагает необходимость выполнения работником каких-либо действий, которые не могут быть осуществлены с помощью таких сетей (например, при необходимости личного присутствия работника на территории или объекте, подконтрольных работодателю, для организации каких-либо мероприятий или участия в них), такую работу нельзя признать дистанционной.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.