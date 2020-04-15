Алтайский министр пожурил врачей, отказывающих населению в медицинской помощи

Новости 15.04.2020 11:50 2526

В региональном Министерстве здравоохранения на ежедневном селекторном совещании с медицинскими организациями края 14 апреля обсудили работу скорой медицинской помощи за прошедшие сутки, взаимодействие районных больниц и клиник Барнаула, рассмотрели проблемы льготного лекарственного обеспечения и причины их возникновения.

Также министр здравоохранения Дмитрий Попов призвал главных врачей медицинских организаций края добросовестно относиться к оказанию медицинской помощи в условиях ограничительных мероприятий.

«В адрес министерства в последние дни поступает большое количество обращений от жителей края, в которых они сообщают об отказе в медицинской помощи. Конечно, есть случаи, когда информация об этом не подтверждается, но есть и те, в которых отказ равнозначен преступлению. Подходите к каждому обращению в больницу и поликлинику индивидуально. Жизнь в крае с введением ограничительных мероприятий не остановилась, и от нас с вами зависит, с какими результатами мы перешагнем этот сложный период. Мы должны продолжать оказывать медицинскую помощь, при этом соблюдать меры безопасности и в отношении пациентов, и в отношении медработников», - отметил Дмитрий Попов.

По данным официального сайт правительства региона, в Алтайском крае в борьбе с новой коронавирусной инфекцией участвуют более 180 сотрудников медицинских организаций.

Напомним, что медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом полагаются добавки к заработной плате. Как заявил во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России президент Владимир Путин, работающим непосредственно с коронавирусными больными предусмотрена специальная федеральная выплата сроком на три месяца начиная с апреля.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей», - пояснил он тогда.