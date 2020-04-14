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В Новосибирске зафиксирована первая смерть от коронавируса

Новости
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Во вторник, 14 апреля, в Новосибирске умер от коронавируса первый пациент. Об этом сообщил местный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

«Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию», — говорится в официальном сообщении.

В итоге мужчина оказался в реанимации, а на следующий день, 8 апреля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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По последним данным, в регионе зафиксировано 46 случаев заражения. 12 человек были выписаны в связи с выздоровлением.

Отметим, что в Алтайском крае число заболевших достигло уже 48 человек. 11 новых случаев было зарегистрировано за минувшие сутки.

Что касается России в целом, то по стране зарегистрировано 21102 случая. По данным на вторник, 14 апреля, заболевших стало на 2774 больше.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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