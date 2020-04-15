В Алтайском крае число случаев коронавируса достигло 48

Новости 15.04.2020 10:28 1453

За минувшие сутки в Алтайском крае расширилась география и количество заболевших коронавирусом. Выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 48 человек.

По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, впервые выявлены инфицированные в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района, до 3 человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах. Общая география распространения коронавируса на сегодня выглядит так: 34 человека - жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в городах Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске.

Вылечены и выписаны из больниц – 3 человека

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Всего к сегодняшней дате в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 11024 человек, 774 человека продолжают находиться под меднаблюдением. В обсерваторе Первомайского района размещено 5 человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы.