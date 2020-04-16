Алтайские депутаты призывают присоединиться к ним, для оказания помощи медучреждением

Новости 15.04.2020 10:20 620

Депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС намерены оказывать дальнейшую помощь медработникам и учреждениям здравоохранения. Они подняли вопрос объединения бизнеса и общества для поддержки сферы здравоохранения в период пандемии коронавируса.

Совет фракции ЕР в региональном парламенте принял решение об оказании поддержки медучреждениям Алтайского края, которые сегодня задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Позднее совет руководителей фракций обратится к коллегам в представительных органах и предприятиям региона с просьбой поддержать семьи врачей, которые задействованы в лечении больных Covid-19, а также учреждения здравоохранения.

Больницы нуждаются в дополнительных средствах защиты, медикаментах и других предметах, необходимых в лечении и диагностике в условиях распространения.

«Разумеется, руководство Минздрава Алтайского края и непосредственно медучреждений, делают все возможное и необходимое, чтобы обеспечить необходимыми средствами защиты и лекарствами, другими расходными материалами. Но темпы, с которыми может распространяться инфекция, а также повышенная необходимость ускорить выявление больных и их лечение, показывают важность дополнительного оснащения медработников и учреждений», - сказал председатель Совета руководителей фракций ЕР Алтайского края Сергей Приб.

Он заявил, что единороссы объединяют свои усилия и призывают коллег вне зависимости от политической принадлежности оказать помощь медучреждениям.

«Социально ответственный бизнес, уверен, в меру возможностей подключиться к этой помощи», — говорит Приб.

В пример он привел депутатов Госдумы от Алтайского края Александра Прокопьева, Наталью Кувшинову и Даниила Бессарабова, а также депутатов АКЗС Вадима Смагина и Дмитрия Аганова, которые уже направили маски, респираторы, защитные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства тем, кто больше контактирует с жителями региона и оказывает медицинскую помощь.

«В первую очередь медработникам нужны расходные материалы и средства индивидуальной защиты: это маски и респираторы, защитные костюмы, антисептики. Это все есть в медучреждениях, но необходимо больше. Ведь на медиках сейчас лежит, возможно, самая большая нагрузка за последнее время — чем более высокими темпами будет происходить выявление возможных зараженных и лечение больных, тем быстрее удастся побороть инфекцию», — объяснил доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Желающим оказать свою помощь в передаче средств защиты и медикаментов можно обратиться в Алтайское региональное отделение «Единой России». Оттуда вся поступившая помощь будет распределена силами регионального Минздрава. Кроме того, денежные средства можно перечислить и на реквизиты Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

«Мы уже поддерживаем врачей и их семьи, помогаем медучреждениям в оснащении всем необходимым. Но если к нам подключатся как можно больше других предприятий, общественников и граждан, то, уверен, мы сможем быстрее преодолеть нынешнюю ситуацию», — уверен президент Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Реквизиты для перечисления средств:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

656038 г.Барнаул, проспект Комсомольский 118

ОГРН 1022200526644

ИНН 2225056528

КПП 222401001

р/с 40703810800000415001

в «СИБСОЦБАНК» ООО г. Барнаул

к/с 30101810800000000745

БИК 040173745

Назначение платежа “Добровольное пожертвование на оказание помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции”.