Правительство утвердило программу развития Алтая

Новости 15.04.2020 9:15 495

Индивидуальная программа социально-экономического развития республики Алтай на 2020-2024 годы было утверждено в Правительстве России. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликованы во вторник по данным РИА «Новости» на официальном портале правовой информации.

Республика Алтай вошла в число десяти отстающих регионов, вместе с Карелией, республиками Тыва и Чувашия, Марий Эл, Адыгея, Псковской областью, Калмыкией, Алтайским краем и Курганской областью.

Ключевые направления социально-экономического развития республики Алтай – формирование в республике современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, характеризующегося высокой востребованностью на российском и международном уровнях, разнообразием и высоким качеством предлагаемых услуг, а также активным вовлечением малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, индивидуальная программа Алтая направлена на комплексное развитие всех видов инфраструктуры, создание привлекательных условий для развития МСП, рост сельхозпроизводства, а также повышение качества жизни населения и сокращение уровня бедности в республике.

«Средства (которые будут направлены региону из федерального бюджета) планируется направить на развитие сельхозотрасли и сельских территорий, создание отраслевых кластеров: комплексов по глубокой переработке древесины, сельскохозяйственной продукции, молока, создание промышленного и агропромышленного парков, развитие туристско-рекреационных кластеров. Эти направления - основные точки роста республики», - рассказывали ранее ТАСС в правительстве республики Алтай.

Все регионы получат по 5 миллиардов рублей на развитие до 2024 года.

Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, подготовленный Министерством труда Российской Федерации совместно с Правительством Алтайского края, был внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации в марте. 8 Апреля она была утверждена. Планируется, что средства будут направлены на мероприятия инвестиционного характера, запланирована докапитализация фондов развития Алтайского края. Кроме того, предусмотрено субсидирование части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования. Также в программе заложены средства для реализации мер, направленных на создание инженерной и дорожной инфраструктуры, с целью стимулирования жилищного строительства. Предусмотрены мероприятия по развитию транспортной сети и запланировано строительство общеобразовательной школы. Реализация программы социально-экономического развития Алтайского края будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния граждан, - сообщало ранее правительство региона.