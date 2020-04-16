На заправках двух Алтаев начали снижаться цены на бензин

Новости 15.04.2020 8:30 140

В нашем регионе начали снижаться цены на бензин. По данным ЦДУ ТЭК, автомобильное топливо АИ-92 и АИ-95 подешевело в рознице на 40-45 копеек.

Средние цены на автобензин АИ-92 снизились в восьми округах. Наибольшее снижение цен на минувшей неделе отмечено в Сибирском округе на –0,23 руб./литр до 40,73 руб./литр вследствие значительного снижения цен в сети АЗС двух федеральных компаний во всех субъектах, кроме Иркутской и Томской областей, говорится в сообщении. в Алтайском крае и Республике Алтай снизилось на 0,45 руб./литр.

Цена на бензин АИ-95 в республике Алтай и Алтайском крае также снизилась за счет сети трех федеральных компаний на 0,40 руб./литр.

Также в сибирских регионах немного снизилась цена на летнее и зимнее дизтопливо – на 0,14 руб./литр. Однако стоимость его по-прежнему остается одной из самых высоких в России. Конкретных данных по Алтайскому краю и республике Алтай нет.

Снижение цен на заправках России - явление крайне редкое, которое может быть вызвано либо серьезным кризисом, либо значительным падением цен на нефть. В настоящее время оба обстоятельства совпали.

ТАСС приводит мнение министра энергетики России Александра Новака, который констатировал в конце прошлой недели снижение спроса на нефтепродукты на заправках России на 30%. Также ряд отраслевых экспертов отмечал, что при худшем сценарии спрос на нефтепродукты может рухнуть до 70%. Впрочем в регионах, где в последние дни режим самоизоляции был немного ослаблен, последовало некоторое возрождение спроса на топливо.