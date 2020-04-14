Следком: на барнаульском шинном заводе обнаружили погибшего рабочего

Новости 14.04.2020 19:00 1364

Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего на предприятии в городе Барнауле.

14 апреля 2020 года на территории ООО «Нортек» в городе Барнауле на сборочном станке было обнаружено тело 21-летнего рабочего. Согласно результатам судебно-медицинского исследования смерть потерпевшего наступила от перелома шейных позвонков. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение сообщает официальный сайт ведомства.