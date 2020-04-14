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Индекс самоизоляции Барнаула стал худшим в регионе

Новости
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Барнаул продемонстрировал нахудшие результаты в Алтайском крае, согласно данным Яндекс.Карт об индексе самоизоляции городов.

Индекс самоизоляции в краевом центре – 2,0. В соседнем Новоалтайске он достигает значения 2,3, как и в Рубцовске. В Бийске этот показатель находится на уровне 2,1.

При этом, в соседних регионах самоизоляция соблюдается еще хуже. Индекс Новосибирска, Искитима и Новокузнецка составляет 1,8, а в Кемерово, Белово и Горно-Алтайске – 1,4. Относительно последнего, впрочем, следует отметить, что он находится в единственном в Сибири регионе, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (7)

1000

Горожанин

Лечить платно тех кто нарушил самоизоляцию и все.

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Гость

СТРАННО читаю:Горно-Алтайске – 1,4. Относительно последнего, впрочем, следует отметить, что он находится в единственном в Сибири регионе, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.А как обстоят дела В славгороде,Яровом,Камне -на-Оби,БУРЛЕ?

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Гость
Гость, В Славгороде и Яровом всех выгнали на работу. На самоизоляции только пенсионеры, кафе и образовательные учреждения.
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Оксана
Гость, вот именно, всех выгнали на работу. Вопрос : в чем смысл изоляции например для школьников, если работающие родители могут принести заразу домой и заразить детей.. Не понимаю нашего губернатора, обращающегося каждый раз к нам со словами:- дорогие земляки. Интересно кого он имеет введу, точно ли нас, алтайцев??
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Гость

Кошка бросила котят пусть е...я как хотят! Странно а на что я должен жить, я понимаю что правителям какать на это, ну вот и выживают как кто может.

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Светлана

А какая самоизоляция!!!! Когда не было коронавируса в Алтайском крае сидели дома, а как появились случаи, то всем всем на работу дал распоряжение Губернатор, разрешили при том нет элементарного масок, трамваи "битком" утром и вечером

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владимир

ЖДАЛ ОТ ПОЧТЫ ОБЕЩЕНОЙ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ 13 числа пришлось снятся с самоизоляции и пехом за пенсией, дак они еще меня же и облаили в три глотки когда я возмутился что они вынудили меня нарушить самоизоляцию. Ни масок на них ни перчаток,впечатление такое что они с другой планеты 656002

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