Индекс самоизоляции Барнаула стал худшим в регионе

Барнаул продемонстрировал нахудшие результаты в Алтайском крае, согласно данным Яндекс.Карт об индексе самоизоляции городов.
Индекс самоизоляции в краевом центре – 2,0. В соседнем Новоалтайске он достигает значения 2,3, как и в Рубцовске. В Бийске этот показатель находится на уровне 2,1.
При этом, в соседних регионах самоизоляция соблюдается еще хуже. Индекс Новосибирска, Искитима и Новокузнецка составляет 1,8, а в Кемерово, Белово и Горно-Алтайске – 1,4. Относительно последнего, впрочем, следует отметить, что он находится в единственном в Сибири регионе, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Заболеваемость в регионах Сибири растет
СТРАННО читаю:Горно-Алтайске – 1,4. Относительно последнего, впрочем, следует отметить, что он находится в единственном в Сибири регионе, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.А как обстоят дела В славгороде,Яровом,Камне -на-Оби,БУРЛЕ?
Кошка бросила котят пусть е...я как хотят! Странно а на что я должен жить, я понимаю что правителям какать на это, ну вот и выживают как кто может.
А какая самоизоляция!!!! Когда не было коронавируса в Алтайском крае сидели дома, а как появились случаи, то всем всем на работу дал распоряжение Губернатор, разрешили при том нет элементарного масок, трамваи "битком" утром и вечером
ЖДАЛ ОТ ПОЧТЫ ОБЕЩЕНОЙ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ 13 числа пришлось снятся с самоизоляции и пехом за пенсией, дак они еще меня же и облаили в три глотки когда я возмутился что они вынудили меня нарушить самоизоляцию. Ни масок на них ни перчаток,впечатление такое что они с другой планеты 656002
Лечить платно тех кто нарушил самоизоляцию и все.