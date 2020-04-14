Индекс самоизоляции Барнаула стал худшим в регионе

Новости 14.04.2020 18:25 5425

Барнаул продемонстрировал нахудшие результаты в Алтайском крае, согласно данным Яндекс.Карт об индексе самоизоляции городов.

Индекс самоизоляции в краевом центре – 2,0. В соседнем Новоалтайске он достигает значения 2,3, как и в Рубцовске. В Бийске этот показатель находится на уровне 2,1.

При этом, в соседних регионах самоизоляция соблюдается еще хуже. Индекс Новосибирска, Искитима и Новокузнецка составляет 1,8, а в Кемерово, Белово и Горно-Алтайске – 1,4. Относительно последнего, впрочем, следует отметить, что он находится в единственном в Сибири регионе, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.