Первая заболевшая Covid-19 на Алтае опровергла сплетни про свою семью

Новости 14.04.2020 17:50 1189

Жительница Барнаула Екатерина А., которой первой в Алтайском крае диагностировали коронавирус, опровергла слухи о ее семье, которые разошлись по городским сообществам в социальных сетях и чатам в WhatsApp.

В беседе с «Толком» она подчеркнула, что соблюдала изоляцию после возвращения из Доминиканской Республики, а теста на коронавирус добивалась огромным трудом.

«То, что с нами произошло, похоже на плохо разыгранный сценарий. Если всех так забирают в больницу, как нас, то я не знаю, как это еще назвать. Зачем это нужно было, я не понимаю, но у меня полное ощущение, что нас подставили», — считает Екатерина.

Женщина обращает внимание, что ее муж, который всю неделю ходил на работу, никого там не заразил, хотя общение с коллегами можно назвать достаточно тесным. Из всех официально заболевших после них супруги знают только одного человека.

«Это знакомый мужа, с которым он недолго контактировал. Этот человек так же, как и я, с боем добивался анализа. Больше мы никого не знаем. В том числе и беременную женщину, которой уже приписывают, что она любовница моего мужа. Она вообще в больнице со своим мужем лежит!» — объясняет Екатерина.

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Она добавила, что не заболели вирусом и следователь, с которой контактировал ее муж. Летевшие тем же рейсом люди также здоровы.

«Как это возможно, если вирус действительно распространяется так, как говорят? Я сидела рядом с людьми несколько часов, разговаривала с ними, передавала им еду своими руками!» — недоумевает женщина.

Во время нахождения в больнице у семейной пары постоянно звонили телефоны. Знакомые звонили им и рассказывали о всех слухах, которые пишут в соцсетях.

«Чего там только не было: и что нам ОМОН дверь выпиливал, и что сын у меня якобы ходит по Барнаулу и всех заражает, и что мы зажрались от богатства. Последний слух пустила соседка, с которой мы даже никогда не виделись!»

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Однако Екатерина уверяет, что все это только слухи. Например, по ее словам, отсутствие в ее доме силовиков легко проверить по камерам в подъезде, а ее сын вообще находится на срочной службе в армии. Но больше всего женщину возмутило не обсуждение ее жизни со стороны посторонних, а утечка официального документа с указанием ее домашнего адреса и места работы мужа за подписью Ирины Переладовой.

«Мне скинули этот документ, где сказано, что я отказалась от госпитализации, что я не пускала в дом медиков. Это вообще полный бред, такого просто не было! У меня-то есть все документы, в том числе сигнальный лист от "скорой". Все мои звонки и разговоры с поликлиникой и терапевтом зафиксированы. А что может предъявить наш Минздрав? Я по этому поводу разговаривала с Ириной Переладовой, она мне заявила, что этот документ фейковый. Но потом СМИ сообщили, что он подлинный».

Екатерина намерена добиться привлечения к ответственности тех, кто распространил этот документ. По ее словам, травля началась именно после этого.

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На сегодняшний день Екатерина хочет выяснить, как вирус подхватила девушка, которая не так давно родила. Кроме того, она обратила внимание на всплеск негатива горожан, которые обвинили ее в поездке заграницу.

«Никого не смущает, что я вылетела еще до появления первых зараженных в России? И если уж на то пошло, мне наше государство разрешило путешествовать. Я не взяла частный самолет и не пересекла закрытую границу нелегально. Нас не сажали на карантин! Все было по закону. Лучше бы обратили внимание на врачей и чиновников, которые точно так же отправились на отдых, только за пару дней до закрытия границ» — подытожила женщина, видимо намекая на министра труда и соцзащиты Наталью Оськину, которая улетела на отдых а Тайланд в конце марта. В стране на тот момент пандемия уже бушевала.