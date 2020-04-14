Для самозанятых в Алтайском крае готовится специальный налоговый режим

Новости 14.04.2020 17:20 1210

Недавно в СМИ и соцсетях появилась информация о введении в Алтайском крае нового налога для самозанятых. Глава краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев прокомментировал это на прошедшей 14 апреля (онлайн) пресс-конференции.

«Это – не новый налог, это – новый режим налогообложения, переход на который является исключительно добровольным правом каждого гражданина», – заявил Евстигнеев.

По словам чиновника, этот режим призван помочь гражданам, ведущим свою деятельность «в тени», войти в правовое поле. Среди таких самозанятых Евстигнеев в качестве примера упомянул парикмахеров, таксистов и кондитеров. Он отметил, что такие люди в нынешней ситуации пострадали вдвойне, а легализация даст им возможность претендовать на меры господдержки.

Если соответствующий закон будет принят, то воспользоваться новым режимом налогообложения жители Алтайского края смогут уже с июля.

Евстигнеев подчеркнул также, что новый режим может быть интересен и многим индивидуальным предпринимателям, деятельность которых подходит под критерии самозанятости. В первую очередь, это – отсутствие наемных работников и годовой оборот, не превышающий 2,4 млн рублей. В качестве самозанятого такой гражданин будет платить налог в размере 4%, если его доходы получены от реализации товаров или услуг в отношении физических лиц, или 6% - если речь идет о доходах, полученных от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

«Я думаю, целый ряд действующих предпринимателей с целью оптимизации воспользуются этим режимом и те 550 тысяч, которые в упомянутых мною 23 регионах уже его применяют – самое яркое тому подтверждение», – выразил мнение чиновник.