Жители алтайского поселка жалуются на длительное отключение воды в период самоизоляции

Новости 14.04.2020 16:30 1669

Жители поселка Новый Первомайского района сидят на самоизоляции без воды. Об этом сообщает барнаульское интернет-сообщетво «B22».

По словам местных жителей, причина заключается в задолженности ряда неплательщиков. Жительница Поселка Евгения Иванова сетует на отключение воды без предупреждения.

«Вторые сутки сидим без воды, когда включат - не известно. В поселке много детей, я сама с грудничком на руках. В условиях самоизоляции все сидят по домам без воды», - говорит женщина.

Еще один житель поселка Евгений Ковров обратил внимание на официальный запрет президента России Владимира Путина на отключение услуг ЖКХ в период самоизоляции.

Как пояснил заместитель главы Первомайского района Алексей Никулин, вода в поселке была отключена только в понедельник, 13 апреля, и на данный момент не прошло и суток.

«В поселке Новый поставщиком воды является частное предприятие ООО «Востокбурвод», которое отвечает за подачу воды из скважины и имеет тариф на ее подъем. Также в поселке имеется ТСЖ «Славное», которое задолжало поставщику около полумиллиона рублей. Конечно, есть люди, которые платят за все коммунальные услуги аккуратно, но их единицы. В ТСЖ не раз поступали претензии от поставщика с просьбой погасить задолженности, однако этого не произошло», - рассказал Никулин.

Затем, по словам Никулина, поставщик, сославшись на поломку оборудования на скважине, прекратил поставку воды. Собственником скважины, очистного сооружения и части сетей является «Востокбурвод».

Замглавы районной администрации также уточнил, что «Востокбурвод» не является гарантирующим поставщиком питьевой воды.

Тем не менее, во вторник, 14 апреля, в администрации района пройдет общее заседание с участием администрации, главы поселка, прокуратуры района, представителями «Востокбурвода» на котором обсудят сложившуюся ситуацию и варианты выхода из нее.