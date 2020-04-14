Оснований для тревог нет: краевые власти рассказали о состоянии бизнеса и промышленности на Алтае

Новости 14.04.2020 15:50 1536

О состоянии бизнеса и индустрии в регионе 14 апреля рассказали на (онлайн) пресс-конференции вице-губернатор Алтайского края по вопросам промышленности Александр Климин и глава краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

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Крупные предприятия

По словам Климина, оснований для тревоги нет – большинство предприятий либо работает, либо обладает достаточным запасом прочности. Снижения количества заказов не наблюдается. Показатели первого квартала хорошие, если и будут негативные последствия, то они проявятся намного позже.

В числе наиболее пострадавших отраслей вице-губернатор отметил лишь сферу транспорта, в которой вдвое снизился пассажиропоток и предприятия, поставляющие продукцию в розничные сети. Пострадали также некоторые швейные предприятия и предприятия химической отрасли.

Также, по его словам, примерно на 5-7% сократились сборы коммунальных платежей. В том числе, упала собираемость у энергокомпаний – на 10-30% (показатели по разным муниципалитетам варьируются). Наиболее острая ситуация сложилась в Белокурихе, где собираемость платежей снизилась на 40%. Это объясняется тем, что основными потребителями (58%) здесь выступают санатории, которые как раз простаивали.

Малый бизнес

Александр Евстигнеев рассказал, что в Алтайском крае насчитывается более 80 тысяч хозяйствующих субъектов. Большая часть из них (около 80%) – это малый и средний бизнес.

По словам Евстигнеева, массовых закрытий бизнеса не фиксируется, предпринимателям оказываются различные меры поддержки: предоставление арендных каникул, льготных кредитов и.т. п. При этом, глава Управления отметил, что, по самым скромным прогнозам, выпадающие доходы краевого бюджета могут составить около 18 млрд рублей, поэтому необходимо найти баланс интересов, чтобы, поддерживая бизнес, не перегрузить бюджет еще сильнее.