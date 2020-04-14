Оснований для тревог нет: краевые власти рассказали о состоянии бизнеса и промышленности на Алтае

О состоянии бизнеса и индустрии в регионе 14 апреля рассказали на (онлайн) пресс-конференции вице-губернатор Алтайского края по вопросам промышленности Александр Климин и глава краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
По словам Климина, оснований для тревоги нет – большинство предприятий либо работает, либо обладает достаточным запасом прочности. Снижения количества заказов не наблюдается. Показатели первого квартала хорошие, если и будут негативные последствия, то они проявятся намного позже.
В числе наиболее пострадавших отраслей вице-губернатор отметил лишь сферу транспорта, в которой вдвое снизился пассажиропоток и предприятия, поставляющие продукцию в розничные сети. Пострадали также некоторые швейные предприятия и предприятия химической отрасли.
Также, по его словам, примерно на 5-7% сократились сборы коммунальных платежей. В том числе, упала собираемость у энергокомпаний – на 10-30% (показатели по разным муниципалитетам варьируются). Наиболее острая ситуация сложилась в Белокурихе, где собираемость платежей снизилась на 40%. Это объясняется тем, что основными потребителями (58%) здесь выступают санатории, которые как раз простаивали.
Александр Евстигнеев рассказал, что в Алтайском крае насчитывается более 80 тысяч хозяйствующих субъектов. Большая часть из них (около 80%) – это малый и средний бизнес.
По словам Евстигнеева, массовых закрытий бизнеса не фиксируется, предпринимателям оказываются различные меры поддержки: предоставление арендных каникул, льготных кредитов и.т. п. При этом, глава Управления отметил, что, по самым скромным прогнозам, выпадающие доходы краевого бюджета могут составить около 18 млрд рублей, поэтому необходимо найти баланс интересов, чтобы, поддерживая бизнес, не перегрузить бюджет еще сильнее.
За I квартал 2020 года в Алтайском крае обанкротилось 29 компаний и 222 гражданина
Аллё Марс - это Земля! Гагарин сказал ПОЕХАЛИ, так и хочется продолжить, что он это сказал тем у кого крыша поехала. Можно цифры продекларировать, в мае 2020 года, сколько поступило денежных средств в виде налогов как в краевой бюджет за апрель 2019 года и 2020 года, так и в разрезе муниципальных образований, и если не затруднит отчисления в ПФ РФ за апрель 2019 и апрель 2020 года. По Белокурихе, если можно в целом, не нужно в разрезе по курортам, то же в мае данные за апрель 2020 года в сравнении с 2019 годом, озвучьте данные по отчислениям в бюджет малым, средним и крупным бизнесом. Ещё вот интересна информация по автоперевозчикам работающим на внутримуниципальных рейсах, межмуниципальных и межрегиональных.