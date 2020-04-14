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Как выглядит алтайский госпиталь для детей, заболевших коронавирусом - фоторепортаж

Новости
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Детский инфекционный госпиталь на базе инфекционного отделения Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства готов к работе. В больнице подготовлено 6 боксов с отдельными входами для пациентов для принятия больных с признаками коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав региона. Наш фотокорреспондент Олег Укладов  посмотрел, как это выглядит:

Всего госпиталь рассчитан на 108 мест, из них 15 –реанимационных. При необходимости центр располагает еще 42 аппаратами ИВЛ для развертывания дополнительных реанимационных мест. Для госпиталя также дополнительно закуплены кислородоконцентраторы и рециркуляторы.

Напомним, госпитализация детей в Центр материнства и детства начнется после того как количество заболевших  коронавирусом детей станет больше пяти.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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