Как оплачивается больничный находящимся на карантине из-за коронавируса

Новости 14.04.2020 14:15 625

Эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ Комарова Виктория рассказала, что пособие должно выплачиваться за счет ФСС с первого дня временной нетрудоспособности.

Согласно пункту 3 части 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ) "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется также в случае карантина застрахованного лица.

В соответствии с частью 5 ст. 13 Закона N 255-ФЗ назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, в случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

Согласно части 3 ст. 3 Закона N 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 части 1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ, выплачивается застрахованным лицам за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации с первого дня временной нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности в случае карантина выплачивается застрахованному лицу, которое контактировало с инфекционным больным или у которого выявлено бактерионосительство, за все время его отстранения от работы в связи с карантином (смотрите часть 6 ст. 6 Закона N 255-ФЗ).

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.