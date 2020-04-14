Стали известны детали предстоящей сессии парламента Алтайского края

Новости 14.04.2020 13:20 1407

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания намерены провести ближайшую сессию в дистанционном режиме. Об этом сообщил председатель местного парламента Александр Романенко.

Одним из основных вопросом повестки может стать вопрос корректировки краевого бюджета. Такой поворот событий связан с мерами вынужденной самоизоляции для воспрепятствования распространения коронавируса. Ранее депутаты приняли изменения, позволяющие им в обстановке режима повышенной готовности, либо ЧС, проводить голосование по законопроектам дистанционно.

По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, существуют два механизма рассмотрения и принятия законопроектов: опросное голосование или обсуждение в формате видеоконференции. Однако, несмотря на непривычные форматы работы, порядок рассмотрения и принятия проектов законов не изменится.

«После внесения закона и прохождения всех положенных этапов так же запускается процедура первого чтения. То есть в любом случае при принятии закона мы будим проводить его принятие двумя опросными голосованиями (отдельно по первому и второму (окончательному) чтениям)», - подчеркнул Андрей Осипов.

При первом чтении полный пакет документов по законопроекту будет направляться всем депутатам не менее, чем за три дня до рассмотрения. В течение этих трех дней фракции и комитеты смогут внести замечания, предложения и поправки. Их обсуждение депутаты фракций и комитетов АКЗС могут проводить в режим видеоконференции. Сделать это позволяет коммуникационная система, имеющаяся на серверах Парламентского центра.

После того, как закон будет рассмотрен в первом чтении, документ поступит на доработку в профильный комитет. Далее принимается решение о проведении опросного голосования по законопроекту во втором чтении, материалы рассылаются и проводится голосование за принятие законопроекта в окончательной редакции.

«Такой механизм не требует изменения процедурных моментов и носит характер очень близкий к тому, что действует у нас в обычное время», - дал понять Осипов.

При этом все обсуждения и совещания могут проводиться в формате конференц-связи или в очном режиме, но при соблюдении санитарных норм и стандартов социального разобщения.

Второй вариант проведения голосования - сессия АКЗС в режиме видеоконференции. Коммуникационная система АКЗС прошла тестирование, для каждого депутата создана уникальная учетная запись. Участие в такой конференции могут принимать не только парламентарии, но и приглашенные, в том числе представители краевого правительства. Проверка связи с каждым из участников проводится за два дня до сессии. В этом же формате можно провести и предсессионные заседания комитетов и фракций. Обсуждение будет модерироваться из Парламентского центра.

Напомним, апрельская сессия АКЗС была отменена в связи с ситуацией по коронавирусу. Предполагается, что в таком режиме может пройти майская сессия АКЗС.