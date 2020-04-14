Паводок на Алтае: уровень воды в реках упал, но одна трасса затоплена

Новости 14.04.2020 12:40 1163

Региональный минтранс предупредил о перекрытии дороги для легкового транспорта и автобусов на дороге краевого значения Акатьево-Сузоп-Новотроицк км в Солтонском районе. Произошел перелив через дорогу в связи с резким подъемом уровня воды в рек Неня. Ограничение действует со вчерашнего вечера. Уровень воды по-прежнему сохраняется.

Региональное МЧС в свою очередь сообщает, что обстановка по подтоплениям в крае стабильная. По заключению ведомства, похолодание, наблюдавшееся в Алтайском регионе 8 и 9 апреля, а также отрицательные ночные температуры воздуха с 10 по 12 апреля, привели к снижению интенсивности снеготаяния, уменьшению приточности в водные объекты и, как следствие, к снижению уровней практически на всех реках бассейна Верхней Оби.

Однако участок Оби от Барнаула до Камня-на-Оби, а также Чумыш в среднем и нижнем течении и Бия на территории Республики Алтай, сохранили на площади своего водосбора существенные объемы снега. На этих участках уровень воды не снизился. Тем не менее, пока подтопление населенных пунктов не прогнозируется.