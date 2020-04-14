Еще у одного жителя Барнаула подтвердился коронавирус

Новости 14.04.2020 12:02 1688

В Алтайском крае 14 апреля подтвержден 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Это житель Барнаула, - сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Всего в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 37 человек. Из общего числа заболевших 6 случаев завозных (в том числе 2 – из-за рубежа), 24 случая – по контакту с заболевшими, остальные случаи выявлены при обследовании жителей региона по клиническим показаниям.

29 человек, из числа больных, являются жителями Барнаула, по два инфицированных в Павловском и Первомайском районах, по одному - в городах Заринске, Рубцовске, Бийске и Крутихинском районе.

Выписаны из стационара 3 человека.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания.

На сегодня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 10446 человек. Под медицинским наблюдением находятся 874 человека (в том числе 10 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5439 человек.