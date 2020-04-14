Банкротство «Бирюзовой Катуни» снова не состоялось, но перспективы туманны

Новости 14.04.2020 11:55 1561

13 апреля Арбитражный суд Алтайского края прекратил производство по делу о признании ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» банкротом. Об этом сообщается в материалах суда.

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Кому и сколько занесла «Бирюзовая Катунь»

Еще 19 марта представители турзоны заявляли, что смогут рассчитаться с кредиторами и выйти из процедуры банкротства. В числе прочего, «Бирюзовая Катунь» намерена была взыскать с неизвестного третьего лица 107 млн рублей и направить их на погашение долгов.

Такого иска в картотеке арбитражного суда «Политсибру» обнаружить не удалось.

Задолженность ОЭЗ перед АО «Алтайэнергосбыт» изначально составляла 3,1 млн рублей, именно в связи с ней в суд было подано заявление о признании «Бирюзовой Катуни» банкротом. К настоящему времени «Алтайэнергосбыт» свой иск отозвал. В материалах суда фигурирует факт как минимум одного платежа в счет погашения долга (227 тысяч рублей) и заявление турзоны о намерении полностью расплатиться в ближайшее время.

Оставшимся кредитором является налоговая служба, которой «Бирюзовая Катунь» должна была почти 12,5 млн рублей. Как указывается в материалах суда, к настоящему времени выплачено 11,2 млн рублей. Турзона намерена выплатить ее в ближайшее время.

Российские власти усомнились в эффективности туристических ОЭЗ

«Бирюзовая Катунь» уже давно балансирует на грани банкротства. Не так давно ей удалось избежать разорения, а в 2019 году к турзоне возникли претензии у Счетной палаты Алтайского края, обнаружившей множественные нарушения и поставившей под сомнение эффективность функционирования объекта. Более того, недавно в эффективности ОЭЗ усомнились и на федеральном уровне.

В начале апреля российской Счетной палатой опубликовано заключение, согласно которому функционирование особых экономических зон не оказало прорывного влияния на российскую экономику. И если в промышленных зонах наблюдается приток инвестиций, то в туристических (ТРТ) ситуация – обратная.

«Объем инвестиций в таких ОЭЗ низкий и составлял на январь 2019 года всего 0,6% от общего объема инвестиций. А их выручка составила 1,1 млрд рублей», – говорится в сообщении аудитора.

В то же время, Минэкономразвития РФ указывает, что в 2018 году туристические ОЭЗ на 100% достигли плановых и прогнозных показатели эффективности.

Алтайское управление по туризму все-таки попытается

В конце ноября 2019 года турзона полностью перешла в собственность Алтайского края (ранее принадлежало 25%). 26 марта 2020 года перед депутатами Алтайского краевого законодательного собрания выступил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Он рассказал о планах ведомства по развитию «Бирюзовой Катуни».

По его словам, основными направлениями работы станут: налаживание работы инженерных сетей (на момент перехода «турзоны в краевую собственность, ни одна не функционировала), оптимизация деятельности управляющей компании (сокращение расходов, поиск источников доходов) и активное маркетинговое продвижение площадки.

Будут ли эффективны эти меры в тяжелых для туристической отрасли условиях, сложившихся в связи с пандемией коронавирусной инфекции, пока неясно.

В 2016 году правительством РФ принято решение о досрочном прекращении существования четырех из девяти туристических ОЭЗ – в Северной Осетии, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях.