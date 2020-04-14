Как проходит ремонт Старого моста в Барнауле - фоторепортаж

Новости 14.04.2020 11:20 1380

Ремонт совмещенного моста через Обь идет в соответствии с календарным графиком. Его выполнят в два этапа: на первом предстоит полностью заменить элементы проезжей части моста, на втором работы пройдут на эстакадах.

Для беспрепятственного движения железнодорожного транспорта построили временные платформы на станции Присягино и остановочном пункте 226 км, продолжается переустройство инфраструктуры: построят шесть дополнительных железнодорожных съездов.

Одновременно идут работы на автодорожной части моста. Здесь разобрали асфальтобетонное покрытие, перила и тротуары.

«Демонтаж старых железобетонных плит проезжей части и устройство новых, металлических, идет параллельно в обе стороны от середины моста. Для этого смонтировали подкрановые пути и две кран-балки, – пояснил эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай» Артем Онищенко. – Площадь новой конструкции составит 8,5 тыс. кв. м, вес – более 2 тыс. тонн. Металлические плиты выполнены по индивидуальному проекту, на сегодняшний день на объект доставлено 65%, полный объем подрядная организация планирует обеспечить к началу мая. На объекте ежедневно трудится около 50 специалистов».

После того, как смонтируют металлическую часть и выполнят гидроизоляцию, предстоит устроить дорожную одежду и тротуары, установить барьерное и перильное ограждение. В начале лета начнут ремонт эстакад: здесь заменят балки пролетных строений в количестве 180 штук. Ввод в эксплуатацию обновленного моста по графику намечен на ноябрь 2021 года.